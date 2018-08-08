Названы города с самым удобным транспортом в мире

Консалтинговая компания Expert Market составила рейтинг городов по удобству общественного транспорта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Euromag. Первую строчку заняла Ницца, жители которой в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, тратят около 40 минут на дорогу до работы и обратно и покупают проездной на месяц за 1,25% от своей зарплаты.

На втором месте — эквадорский город Куэнка, замкнул тройку испанский Бильбао. Французская Тулуза и итальянская Катания расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Всего в рейтинг вошли 74 города. Россия представлена Москвой (на 47-м месте) и Санкт-Петербургом (на 59-м). Составители учитывали среднее время поездки на общественном транспорте, время ожидания на остановке, расстояние в пути, количество пересадок за одну поездку, а также время, потраченное на ожидание в пробке, и дороговизну проездного билета с учетом средней зарплаты.