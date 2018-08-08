Турция не откажется от экономических связей с Ираном из-за санкций США

Турция не намерена отказываться от экономических связей с Ираном после возобновления санкций со стороны США в отношении исламской республики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"У нас есть контракты с Ираном, наши отношения продолжатся, - отметил он. - Решение [США] является односторонним, мы ведем [с Ираном] не противоречащую законам торговлю".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Первая часть санкций США возобновила действие в ночь с 6 августа на 7 августа. Они охватили, в частности, автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.





