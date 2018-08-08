Бурджанадзе рассказала, как Грузия может заслужить доверие Южной Осетии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен быть наказан за развязывание военных действий против Южной Осетии в августе 2008 года, и тогда можно будет наладить отношения с абхазами и осетинами. Как передает Арменпресс, об этом заявила РИА Новости экс-спикер парламента Грузии оппозиционер Нино Бурджанадзе.

"Безумные действия Саакашвили в августе 2008 года стали причиной государственной и человеческой трагедии для всех народов, я уверена, что он виновен и должен понести наказание за это. Если мы хотим восстанавливать отношения с абхазами и осетинами, то они должны понимать, что любая такая провокация и трагическая ошибка будет наказана, и только в этом случае будут восстановлены доверительные мосты", — сказала Бурджанадзе.

Политик добавила, что на решение начать военные действия Саакашвили подтолкнули США. По ее словам, он "был уверен, что США и, в частности, (президент Джордж) Буш, поднимут истребителей в воздух и будут бомбить российские войска".

"Если бы Саакашвили послушался меня, то войны, безусловно, можно было избежать. Да, провокации всегда были с обеих сторон, но до прямого военного противостояния дело никогда не доходило. Самое страшное, что после этой трагедии мы реально не продвинулись вперед в урегулировании данного конфликта", — отметила Бурджанадзе.