СМИ: около 1,5 тыс. человек оказались заблокированы на вокзалах Франции из-за грозы

Около 1,5 тыс. оказались заблокированы минувшей ночью на французских вокзалах Лизье, Кана, Эврё из-за гроз, нарушивших движение поездов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил телеканал BFM.

Грозы и сильные порывы ветра, скорость которых в ряде регионов достигала 100 км/ч, привели к тому, что некоторые участки железных дорог были завалены упавшими деревьями. Кроме того, в некоторых департаментах, в частности в Кальвадосе, грозы сопровождались ливневыми дождями.

Сотрудникам Национальной компании французских железных дорог (SNCF) пришлось работать практически всю ночь, чтобы устранить последствия непогоды. Как сообщили в компании, всем пассажирам была предоставлена вода и сухой паек. Однако некоторые путешественники решили не ждать возобновления движения поездов, а переночевать в близлежащих гостиницах.