Всемирный день кошек празднуется 8 августа

Кошки, как известно, считаются мистическими существами из-за их фантастической интуиции и способности лечить людей.

Всемирный день кошек ежегодно отмечается 8 августа – этот праздник посвящен сверхъестественным созданиям, которые делают нашу жизнь счастливее и ярче, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Всемирный день кошек отмечают с 2002 года. В праздник все кошатники балуют своих усатых и хвостатых любимцев новыми домами и игрушками, и конечно же, вкусными обедами.

Всемирный день кошек вот уже 16 лет празднуют по инициативе Международного фонда по защите животных.

Праздник – Всемирный день кошек — призван обратить внимание общества на проблему бездомных животных, а также создать для кошек как можно больше приютов и производить качественный корм для домашних любимцев.

Кошки во всем мире пользуются любовью – национальные праздники в честь одних из самых древних спутников человека установлены во многих странах.

Ни одно из других существ на нашей планете не удостоено стольких праздников и таких почестей, как кошки — в каждой стране есть свои традиции празднования.

Например, в Японии кошек чествуют 22 февраля, в США — 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Англии, России и Китае – 1 марта и так далее.

В Англии кошки на особом счету. Это объясняется тем, что ежегодно одна кошка спасает как минимум 10 тонн зерна, а несколько десятков этих потрясающих созданий в Британском музее официально охраняют реликвии от мышей.

Поэтому кошек в их Всемирный день всячески поощряют — угощают различными кошачьими деликатесами. Англичане, кошек, состоящих на госслужбе, обеспечивают специальными формами и удобными домиками.

Кошке, на протяжении нескольких лет охраняющей склады с продовольствием в Австрии, назначают пожизненную пенсию в виде мяса, бульона и молока.

Кошек на законодательном уровне охраняют в Китае, где раньше этих очаровательных созданий употребляли в пищу. После принятия нового закона, нарушителей ждет солидный штраф или тюремное заключение на 15 суток.

Суеверные итальянцы считают кошек мистическими существами, способными отпугивать нечистую силу. Поэтому в Италии к кошкам относятся очень хорошо постоянно, а не только во Всемирный день.



