В провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК) зарегистрирован крайне опасный "заирский штамм" вируса Эбола, отличающийся высокой смертностью. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам проведенных в стране генетических исследований.

"Генетический анализ подтвердил наличие "заирского штамма", - написал в Twitter заместитель генерального директора ВОЗ, курирующий реагирование на чрезвычайные ситуации,

Вакцинация в районе распространения болезни может начаться уже 8 августа, и применяться будет вакцина rVSV-ZEBOV, которая использовалась в Экваториальной провинции, заключил Салама.