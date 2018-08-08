Предприниматели и арендаторы прибрежных зон отдыха на Севане провели акцию протеста

Предприниматели и арендаторы некоторых прибрежных зон отдыха на Севане провели акцию протеста на участке трассы Севан-Ереван около Гагарина, угрожая перекрыть ее, если их требования не будут услышаны. Как передает «Арменпресс», с ними встретился на месте губернатор Гегаркуника Ишхан Сагателян.

«Нас разгневало наигранное поведение некоторых экологов и распространяемая ими дезинформация о том, будто вода Севана отравлена азотом, купание в Севане опасно для жизни и здоровья людей, сюда прибавляется абсурдная дезинформация в соцсетях и некоторых СМИ о том, будто в Севане выловили чудище, что на берегах Севана людям угрожают некие опасности и пр.

Вся эта антиреклама привела к падению числа отдыхающих на Севане и туристов. Государство не проводит должной информации и агитации в этих вопросах, чтобы от дезинформации не страдали предприниматели района»,- высказались протестующие. Губернатор Гегаркуника Ишхан Сагателян сообщил им, что свое мнение высказали уже и он, и министр здравоохранения, и директор Национального парка Севан: они подтвердили безопасность вод Севана и организации здесь отдыха. Протестующие выразили недоумение по поводу легковерности населения в отношении вздорных слухов вкупе с недоверием к словам официальных лиц. Губернатор Гегаркуника Ишхан Сагателян тут же позвонил министрам здравоохранения и экологии, представив им возникшие здесь проблемы. Была достигнута договоренность обсудить сируацию и предпринять меры для дальнейшей организации туристического сезона, который уже переходит этап пика, поскольку в случае провала сезона местным жителям грозят серьезные проблемы экономического характера. Вместе с тем, губернатор Гегаркуника Ишхан Сагателян уверил что предпринимаются меры для организации турактивности на Севане и в осенне-зимние месяцы, что поможет местному населению в их повседневной жизнедеятельности.