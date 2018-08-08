Состоялось совещание по вопросу предотвращения незаконной торговли на улицах Еревана

В мэрии Еревана состоялось совещание по вопросу предотвращения незаконной торговли на улицах столицы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В ходе совещания первый заместитель мэра Еревана, исполняющий обязанности градоначальника Камо Ареян отметил, что в последнее время незаконная торговля на открытом воздухе в разных уголках Еревана достигла больших масштабов и что необходимо пойти на решительные шаги для предотвращения нарушений.

Начальник Ереванского городского управления Полиции Артак Погосян заверил, что они готовы оказать помощь руководству мэрии и столичных административных районов.

Камо Ареян предложил Министерству по чрезвычайным ситуациям Армении предпринять решительные меры по запрещению использования газовых баллонов неизвестного происхождения на Площади Республики и в других местах.

Отметим, что отныне представители муниципальных структур города будут совершать обходы в сопровождении сотрудников ППС.