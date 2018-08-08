Лидер венесуэльской оппозиции назвал покушение на Мадуро фарсом

Хулио Борхес - проживающий в Колумбии один из лидеров оппозиции Венесуэлы - назвал попытку покушения на президента страны Николоса Мадуро постановочным фарсом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Никто в стране, да и в мире не верит тебе в том, что касается этого фарса с покушением, все мы знаем, что он был постановкой, направленной на то, чтобы преследовать и подавлять тех из нас, кто выступает против твоей диктатуры", - написал политик в своем твиттере.

Ранее Мадуро в эфире государственного телевидения обвинил Борхеса и других оппозиционеров в причастности к организации покушения.

В ней, по словам президента, за $50 млн принимали участие 11 человек, в том числе опальные венесуэльские политики, проживающие в Колумбии и США. Венесуэла будет добиваться их выдачи.

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо предупредил, что депутаты парламента республики от оппозиционных партий могут лишиться своей депутаткой неприкосновенности и предстать перед судом по обвинению в подготовке покушения на президента.