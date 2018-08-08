Рекомендации об эвакуации из-за приближающегося тайфуна получили 90 тыс. жителей Японии

Рекомендации об эвакуации были в среду, 8 августа, выданы почти для 90 тыс. жителей поселка Мобара (соседняя с Токио префектура Тиба) в связи с приближающимся тайфуном "Шаньшань". Как передает Арменпресс, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

В настоящее время в Мобаре открыто 33 эвакуационных центра - местных жителей призывают направиться к ним.

В настоящее время тайфун "Шаньшань" движется к центральной части Японии со стороны Тихого океана. Ожидается, что он достигнет побережья острова Хонсю, на котором расположены префектуры Тиба и Ибараки, к полуночи. К столице тайфун должен подойти к полудню 9 августа. Уже сейчас в префектурах Тиба, Ибараки, а также в Токио начались сильные ливневые дожди, сопровождаемые шквальными порывами ветра.





