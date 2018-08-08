Азиз Суракматов избран мэром Бишкека

Депутаты Бишкекского городского кенеша (совета) в ходе внеочередной сессии в среду избрали мэром столицы единственного кандидата Азиза Суракматова. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду корреспондент "Интерфакса".

К выборам мэра Бишкека депутаты приступили без обсуждения его программы, сославшись на то, что кандидат "провел обстоятельные встречи с фракциями, где изложил свое видение и программу развития города".

Кандидатура Суракматова была выдвинута коалицией большинства Бишкекского горкенеша, он являлся единственным безальтернативным претендентом на пост мэра киргизской столицы, что вызвало резкое возмущение со стороны гражданского сектора.

В Бишкекском горкенеше 45 депутатов, на внеочередной сессии в среду присутствовали 44 городских парламентария, кандидатуру мэра поддержали 43, один проголосовал против. Мэр избирается на четыре года, но может быть досрочно освобожден от должности.