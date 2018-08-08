Мадуро обвинил лидера оппозиции в причастности к покушению

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса в причастности к неудавшемуся покушению на него в минувшую субботу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые показания указывают на Хулио Борхеса, который живет в Колумбии. У него достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По словам президента Венесуэлы, всего в покушении участвовали 11 человек, которым организаторы предложили 50 миллионов долларов.

Мадуро заявил, что потребует выдачи Венесуэле всех причастных к покушению, живущих за рубежом, используя для этого соглашения об экстрадиции. К ним он отнес также Османа Алексиса Дельгадо Табоске, живущего в американской Флориде. "Нужно добиться, чтобы правительство США нам его выдало", — сказал президент.