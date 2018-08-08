В Лорийской области гражданин заблудился в лесу
7-го августва, в 20:19, в службе спасателей «911» был получен сигнал о том, что гражданин М.Г., (1990 г.р.) в районе 10:30 пошел из д/о «Одзун» в близлежащий лес и не вернулся, на телефонные звонки не отвечает, требуется помощь спасателей.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, сотрудники полиции провели розыскные работы, и помощь спасателей не потребовалась.
В 00:23 получено сообщение, что розыскные работы будут продолжены с 05:30, требуется помощь спасателей.На место выехала оперативная группа.
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