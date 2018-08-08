Пожар на бензоколонке в селе Таиров: автомобиль врезался в бензозаправочную станцию

8-го августва, в 00:24, в службе спасателей «911» был получен сигнал о том, что в селе Таиров Армавирской области произошло ДТП – автомобиль врезался в бензозаправочную станцию, из-за чего начался пожар. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, пожару была присвоена третья степень сложности. На место выехали оперативная группа Наццентра кризисного управления, группа реагирования на ЧС, 11 боевых расчетов и дежурная группа Центра медицины катастроф.

Выяснилось, что автомобиль врезался в заправочную башню бензозаправочной станции, расположенной по адресу ул.Майракахакаин 90.



В результате столкновения произошла утечка бензина, что привело к пожару. Пострадавших нет.



Возгорание удалось локализовать в 01:20, потушить – в 02:04. Станция сгорела частично – 50 кв.м. Огонь уничтожил также четыре холодильника.



Спасатели установили дежурство вплоть до транспортировки топлива в бензовозы.

На месте инцидента находился глава МЧС Грачья Ростомян и директор Спасательной службы Артак Нагапетян.