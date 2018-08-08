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Возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении учеников


В прокуратуре Тавуша возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении 2 несовершеннолетних учеников из филиала «Иджеван» благотворительного фонда «СОС детская деревня». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

В отделении полиции Тавуша собраны материалы по делу, по которым выяснилось, что мастер, осуществлявший обслуживание оборудования  в филиале «Иджеван» благотворительного фонда «СОС детская деревня», который одновременно занимался трудовым воспитанием питомцев филиала, во время занятия допустил  развратные действия в отношении 2 несовершеннолетних учеников из филиала «Иджеван».

С учетом элементов преступных действий, в прокуратуре Тавуша возбуждено уголовное дело по ст. 142 УК Армении.
расследование по делу поручено областному управлению Тавуша.


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