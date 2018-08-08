Возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении учеников

В прокуратуре Тавуша возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении 2 несовершеннолетних учеников из филиала «Иджеван» благотворительного фонда «СОС детская деревня». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении.

В отделении полиции Тавуша собраны материалы по делу, по которым выяснилось, что мастер, осуществлявший обслуживание оборудования в филиале «Иджеван» благотворительного фонда «СОС детская деревня», который одновременно занимался трудовым воспитанием питомцев филиала, во время занятия допустил развратные действия в отношении 2 несовершеннолетних учеников из филиала «Иджеван».

С учетом элементов преступных действий, в прокуратуре Тавуша возбуждено уголовное дело по ст. 142 УК Армении.расследование по делу поручено областному управлению Тавуша.