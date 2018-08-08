Депутат от фракции «Елк» Лена Назарян хочет довести число женщин в НС Армении до 40%

27-го июля в НС Армении завершились обсуждения по поводу избирательного законодательства в рамках созданной рабочей группы. Все 4 фракции НС Армении представили свои предложения и направили их в правительство Армении. «Арменпресс» побеседовал с депутатом от фракции «Елк», членом правления партии «Гражданской договор» Леной Назарян о реформах ИК, повышении гендерной квоты для женщин в НС Армении и пр.

- Пакет предложенных вами изменений в ИК уже находится в правительстве Армении. Как вы думаете, насколько он окажется приемлемым для них?

- Предложения, в основном, хорошие, и правительство должно просто выразить свое мнение – насколько они реалистичны на данном этапе? Есть 2 противоречивых вопроса – открытыр или закрытые пропорциональные списки, действовать может только один из этих принципов.

- «Елк» и блок «Царукян» предложили закрытые списки. В чем их преимущество перед открытыми?

- В случае открытых политическая сила представляет списки своих кандидатов в алфавитном порядке, после того, как избиратели отметят свои предпочитаемые кандидатуры на оборотной стороне бюллетеня, те из кандидатов, которые наберут больше голосов, получают мандаты, независимо от места в списке. В случае же закрытых списков политическая сила представляет списки своих кандидатов в избранном ею порядке, и мандаты получают кандидаты в указанном порядке, в соответствии сголосами, набранными партией.

- Предлагается довести соотношение мужчин и женщин в НС Армении до цифр 60-40%. Готовы ли политические силы к столь значительному увеличению числа женщин в НС Армении?

- С учетом новых политических реалиь, многие женщины хотят участвовать в выборах, работать в парламенте, раньше женщины избегали этого, по причине отсутствия внутрипартийной демократии, при установлении же гендерных квот 60-40% женщины будут знать о своей востребованности в политике.

- Выдвижение кандидатуры Айка Марутяна на пост мэра Еревана со стороны партии «Гражданский договор» было воспринято неоднозначно, часть граждан выражала озабоченность скудностью его политической биографии. В чем он превзошел своих соперников-однопартийцев?

- У Айка богатая политическая биография. В последние годы он был активен, принимал участие во всех акциях – сквера Маштоца, подорожания транспорта, в дни революции всегда был в авангарде. Что-то противоречивое можно найти у любого. Будет представлена программа, он начнет агиткампанию, представит свои идеи по поводу развития города, все будет нормально.