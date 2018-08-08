Сирийские ВВС уничтожили свыше 70 террористов в провинции Эс-Сувейда

Сирийские ВВС атаковали во вторник автоколонну террористов из группировки "Исламское государство" в провинции Эс-Сувейда и ликвидировали свыше 70 боевиков. Как сообщило агентство SANA, пилоты уничтожили военно-транспортные средства противника и несколько грузовиков с оружием и боеприпасами. Удары были нанесены по базам террористов в оазисе Кабр-эш-Шейх в Сирийской пустыне, откуда они совершают набеги на мирные селения.

Войскам в ходе начавшейся 6 августа масштабной операции против форпостов ИГ удалось вернуть под свой контроль семь районов на севере, востоке и юге провинции Эс-Сувейда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правительственные силы, на стороне которых сражаются несколько отрядов вооруженной оппозиции, преследуют банды ИГ и ведут сейчас бои за важный плацдарм в местности Шинван-эль-Асфар. По сведениям SANA, военная операция преследует цель положить конец присутствию террористов в провинции Эс-Сувейда и Сирийской пустыне.