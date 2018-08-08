Таможня США начнет облагать китайские товары дополнительными пошлинами с 23 августа

Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые американская таможня начнет облагать пошлинами с 23 августа на сумму в $16 млрд в год. Как сообщил во вторник аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в список попали 279 наименований, на которые введены 25% пошлины, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В пресс-релизе говорится, что из первоначального списка, который был опубликован 15 июля, исключены пять наименований после слушаний по пошлинам, состоявшихся в прошлом месяце.