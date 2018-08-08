Европейские индексы - 07-08-18

МОСКВА, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.14% и составил 12598.21 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.03% и составил 5477.18 пункта, британский FTSE вырос на 0.06% и составил 7663.78 пункта, а российский RTSI снизился на 0.57% и составил 1138.57 пункта.