Цены на цветные металлы - 07-08-18

ЛОНДОН, 8 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 7 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.93% и составила 2028.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.26% и составила 6075.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 3.25% и составила 2085.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.04% и составила 13325.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.15% и составила 19650.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.84% и составила 2546.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 9.55% и составила 59700.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.