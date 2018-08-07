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В Нижегородской области РФ отмечена вспышка птичьего гриппа


Россельхознадзор  отметил в Нижегородской  области  вспышку птичьего гриппа. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Вирус выявлен при лабораторном исследовании материала, взятого в птичнике  одного из хозяйств  города Павлово.

Предпринимаются меры для  купирования очага заболевания.

 




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