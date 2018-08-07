В Нижегородской области РФ отмечена вспышка птичьего гриппа
Россельхознадзор отметил в Нижегородской области вспышку птичьего гриппа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Вирус выявлен при лабораторном исследовании материала, взятого в птичнике одного из хозяйств города Павлово.
Предпринимаются меры для купирования очага заболевания.
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