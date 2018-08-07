В Нижегородской области РФ отмечена вспышка птичьего гриппа

Россельхознадзор отметил в Нижегородской области вспышку птичьего гриппа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Вирус выявлен при лабораторном исследовании материала, взятого в птичнике одного из хозяйств города Павлово.

Предпринимаются меры для купирования очага заболевания.