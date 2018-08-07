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Президент Ливана осенью посетит Армению


Президент Ливана Мишель Аун осенью  посетит Армению.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  Al-Masdar News со ссылкой  на пресс-службу  президента  Ливана.

Состоятся встречи Мишеля Ауна с армянским коллегой, он примет участие  в работе XVII саммита международной  организации Франкофонии.

Это будет второй визит Ауна в Армению после  избрания  его президентом Ливана в 20016г.

 




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