Президент Ливана осенью посетит Армению

Президент Ливана Мишель Аун осенью посетит Армению.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на пресс-службу президента Ливана.

Состоятся встречи Мишеля Ауна с армянским коллегой, он примет участие в работе XVII саммита международной организации Франкофонии.

Это будет второй визит Ауна в Армению после избрания его президентом Ливана в 20016г.