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Эммануэль Макрон и Анн Идальго подчеркнули важность подвига последнего из оставшихся в живых из группы Манушянов – Арсена Закаряна


Президент Франции Эммануэль Макрон и  мэр Парижа Анн Идальго откликнулись на весть о смерти  Арсена Закаряна— последнего из оставшихся в  живых из группы  верного борца французского Сопротивления Мисака Манушяна.

«Воздаем дань  уважения памяти  последнего из оставшихся в  живых из группы Манушянов  Арсена Закаряна. Это был истинный герой  Сопротивления, голос которого громко звучал до последнего», - как  передает Арменпресс, написал в Twitter президент Макрон.

«С грустью восприняла весть о смерти  Арсена Закаряна. Это последний из живущих член отряда  Манушянов. Помним его, помним его братьев и сестер по борьбе, помним, как  они возвеличили Франции», написала Анн Идальго.

Телеграммы  соболезнования  семье  Арсена Закаряна направили премьер-министр Никол Пашинян и президент Армен Саркисян.

 




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