Эммануэль Макрон и Анн Идальго подчеркнули важность подвига последнего из оставшихся в живых из группы Манушянов – Арсена Закаряна

Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго откликнулись на весть о смерти Арсена Закаряна— последнего из оставшихся в живых из группы верного борца французского Сопротивления Мисака Манушяна.

«Воздаем дань уважения памяти последнего из оставшихся в живых из группы Манушянов Арсена Закаряна. Это был истинный герой Сопротивления, голос которого громко звучал до последнего», - как передает Арменпресс, написал в Twitter президент Макрон.

«С грустью восприняла весть о смерти Арсена Закаряна. Это последний из живущих член отряда Манушянов. Помним его, помним его братьев и сестер по борьбе, помним, как они возвеличили Франции», написала Анн Идальго.

Телеграммы соболезнования семье Арсена Закаряна направили премьер-министр Никол Пашинян и президент Армен Саркисян.