РПА опубликовала имена подписантов под петицией об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна

РПА распространила заявление, в котором опубликовала имена подписантов под петицией об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Как передает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Попытки отдельных СМИ выяснить имена членов фракции РПА, подписавшихся под прошением об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, направленным в Генпрокуратуру РА, превратились в некорректные спекуляции. Каждый сам решает, когда и при каких условиях опубликовать факт своей подписи под тем или иным документом общественного значения.

Подтверждая заявление, сделанное как с нашей стороны, так и аппарата второго президента РА, о том, что данный список не представляет собой никакого секрета, ниже приводим имена членов РПА, поставивших свои подписи под петицией: