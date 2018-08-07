РПА опубликовала имена подписантов под петицией об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна
РПА распространила заявление, в котором опубликовала имена подписантов под петицией об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Как передает Арменпресс, в заявлении говорится:
«Попытки отдельных СМИ выяснить имена членов фракции РПА, подписавшихся под прошением об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, направленным в Генпрокуратуру РА, превратились в некорректные спекуляции. Каждый сам решает, когда и при каких условиях опубликовать факт своей подписи под тем или иным документом общественного значения.
Подтверждая заявление, сделанное как с нашей стороны, так и аппарата второго президента РА, о том, что данный список не представляет собой никакого секрета, ниже приводим имена членов РПА, поставивших свои подписи под петицией:
- Баблоян Ара
- БагдасарянВаграм
- Шармазанов Эдуард
- ОванисянАрпине
- МеликянГагик
- Арутюнян Ваган
- Акопян Мигран
- Аджемян Карине
- Багдасарян Джемма
- Гасанов Князь
- Михайлов Арсен
- Ашотян Армен
- Арутюнян Андраник
- Арутюнян Арам
- КарапогосянАрутюн
- Амбарцумян Аркадий
- АкопянАкопР.
- Авакян Карен
- ОванисянАраик
- Саркисян Роберт
- СардарянШушан
- НагдалянЭрмине
- Есаян Маргарит
- ГегамянАрташес
- Саакян Наири
- Махмудян Рустам
- Григорян Араик
- НикоянСамвел
- Петросян Шушан
- БабуханянАйк
- Саакян Галуст
- ФарманянСамвел
- Арутюнян Хосров
- Погосян Мигран
- Мурадян Рузанна
- Карапетян Карен
- Бекарян Карен
- ВардапетянТачат
- НаапетянКорюн
- МинасянГагик
- СаркисянАвет».