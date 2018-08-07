Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

РПА опубликовала имена подписантов под петицией об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна


РПА распространила  заявление, в котором опубликовала имена подписантов под петицией об изменении меры  пресечения  в отношении Роберта Кочаряна. Как  передает Арменпресс, в заявлении говорится: 

«Попытки отдельных СМИ выяснить имена членов  фракции РПА, подписавшихся под прошением об изменении меры  пресечения  в отношении Роберта Кочаряна, направленным в  Генпрокуратуру РА, превратились в  некорректные спекуляции. Каждый сам решает, когда и при каких условиях опубликовать факт своей  подписи под тем или иным документом общественного значения.  

Подтверждая заявление, сделанное как  с нашей стороны, так  и аппарата  второго президента  РА, о том, что данный список  не представляет собой  никакого секрета, ниже  приводим имена членов РПА, поставивших свои подписи под  петицией:

  1. Баблоян Ара
  2. БагдасарянВаграм
  3. Шармазанов Эдуард
  4. ОванисянАрпине
  5. МеликянГагик
  6. Арутюнян Ваган
  7. Акопян Мигран
  8. Аджемян Карине
  9. Багдасарян Джемма
  10. Гасанов Князь
  11. Михайлов Арсен
  12. Ашотян Армен
  13. Арутюнян Андраник
  14. Арутюнян Арам
  15. КарапогосянАрутюн
  16. Амбарцумян Аркадий
  17. АкопянАкопР.
  18. Авакян Карен
  19. ОванисянАраик
  20. Саркисян Роберт
  21. СардарянШушан
  22. НагдалянЭрмине
  23. Есаян Маргарит
  24. ГегамянАрташес
  25. Саакян Наири
  26. Махмудян Рустам
  27. Григорян Араик
  28. НикоянСамвел
  29. Петросян Шушан
  30. БабуханянАйк
  31. Саакян Галуст
  32. ФарманянСамвел
  33. Арутюнян Хосров
  34. Погосян Мигран
  35. Мурадян Рузанна
  36. Карапетян Карен
  37. Бекарян Карен
  38. ВардапетянТачат
  39. НаапетянКорюн
  40. МинасянГагик
  41. СаркисянАвет».

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации