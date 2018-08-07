Никол Пашинян и Тимур Уразаев обсудили вопросы дальнейшего развития армяно- казахстанских отношений

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Казахстана в Армении Тимура Уразаева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, премьер-министр отметил важность дальнейшего развития армяно-казахстанских отношений и выразил уверенность, что активная деятельность посла будет способствовать расширению и углублению двусторонних связей в различных сферах. Никол Пашинян подчеркнул, что в отношениях между Арменией и Казахстаном сложилась хорошая атмосфера, добавив, что это будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами по разным направлениям.

В свою очередь Тимур Уразаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Арменией, в эффективном сотрудничестве как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Собеседники отметили важность расширения торгово-экономических связей между двумя странами и с удовлетворением отметили, что в первом полугодии 2018 года объемы товарооборота увеличились в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Никол Пашинян и Тимур Уразаев отметили, что существует большой потенциал для стимуляции и развития деловых контактов, и обсудили связанные с возможностями решения логистических проблем вопросы.

Стороны также коснулись вопроса урегулирования карабахского конфликта и отметили важность укрепления мира и стабильности в регионе. Никол Пашинян подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.