Азиатские индексы - 07-08-18

ТОКИО, 7 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.02% и составил 22507.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.10% и составил 1732.90 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.25% и составил 2705.84 пункта, а HANG SENG вырос на 0.38% и составил 27819.56 пункта.