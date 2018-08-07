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Японцы представили коллекцию нарядов из диснеевских мультфильмов


Японская компания-производитель свадебных и вечерних платьев Kuraudia Co представила коллекцию нарядов из диснеевских мультфильмов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Платья линии в точности копируют одежду и аксессуары принцесс и других героинь мультипликационных фильмов студии Disney. Всего доступно 14 вариантов костюмов, в том числе Белль, Белоснежки, Золушки, Рапунцель, Спящей Красавицы и Ариэль из мультфильма «Русалочка». Также в ассортименте имеются мужские смокинги, подходящие к платьям.

Стоимость платья составляет около 3600 долларов, смокинга — около 900 долларов. Компания также предлагает платья и смокинги в аренду на территории Японии.

 

 




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