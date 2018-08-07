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Анна Акопян прокомментировала некоторые неоднозначно воспринятые выдержки ее московского выступления


Анна Акопян прокомментировала некоторые выдержки своего  московского выступления, которые были  неоднозначно восприняты частью армянского общества. Как  передает Арменпресс, в  одном случае  Анна Акопян сказала:  

«На самом деле, думаю,  не столь важно, как возник  этот конфликт», а вдругом – «В дни войны, будучи руководителем СМИ, я 24 часа следила  за армянской и азербайджанской новостной  лентой,  смотрела  все  репортажи. Поверьте, глядя  на азербайджанских солдат, видя  их взгляды, я отмечала, то эти  парни ничем не  отличаются  от наших солдат, у них одинаковое  выражение  глаз – чуть испуганное  и  тревожное. Как если бы  поставили рядом 18-летнего армянского и азербайджанского солдата и просто посмотрели им в глаза…»

«Относительно первого  я уже имела повод прокомментировать в ходе  интервью, но могу  повторить. Конечно, очень важно, как возник карабахский  конфликт, но столь же  важно и дифференцировать – где  это действительно важно, а где – нет. Та   аудитория, перед которой  я говорила, и та цель, ради которой  я говорила, совершенно не  предполагали обсуждения деталей возникновения  конфликта. Эта  была просто аудитория  женщин, которые  должны сказать войне «Нет!», чтобы  люди, проводящие  мониторинг и   переговоры, могли в  мирных условиях, без жертв  с обеих сторон, сесть за стол и вместе  найти решение», - сказала супруга премьер-министра. 

Что касается взглядов  18-летних парней с той  и другой  стороны, то, по словам госпожи Акопян, речь шла  не  о храбрости и предшествующем ей  чувству страха, а  о том, что не  следует подвергать их испытаниям. «Говорят – наши солдаты  храбрецы, конечно храбрецы, но перед каждым актом храбрости возникает чувство страха. Если 18-летний мальчик  стоит  лицом к  лицу со смертью, то в его взгляде не  может не  быть страха, это же  известно. Вопрос в том, что будет в следующую секунду – геройство или дезертирство?  Но повторю: мое  выступление было не об этом, а о том, чтобы  мы  не  испытывали наших ребят – ни на дезертирство, ни на героизм», - сказала она.

Анна Акопян выступила в Третьяковской галерее, где  говорила  о карабахском конфликте и предложила  присутствующим присоединиться к ее акции «Женщины – во имя мира».

 

 

 

 




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