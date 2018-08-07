Анна Акопян прокомментировала некоторые неоднозначно воспринятые выдержки ее московского выступления

Анна Акопян прокомментировала некоторые выдержки своего московского выступления, которые были неоднозначно восприняты частью армянского общества. Как передает Арменпресс, в одном случае Анна Акопян сказала:

«На самом деле, думаю, не столь важно, как возник этот конфликт», а вдругом – «В дни войны, будучи руководителем СМИ, я 24 часа следила за армянской и азербайджанской новостной лентой, смотрела все репортажи. Поверьте, глядя на азербайджанских солдат, видя их взгляды, я отмечала, то эти парни ничем не отличаются от наших солдат, у них одинаковое выражение глаз – чуть испуганное и тревожное. Как если бы поставили рядом 18-летнего армянского и азербайджанского солдата и просто посмотрели им в глаза…»

«Относительно первого я уже имела повод прокомментировать в ходе интервью, но могу повторить. Конечно, очень важно, как возник карабахский конфликт, но столь же важно и дифференцировать – где это действительно важно, а где – нет. Та аудитория, перед которой я говорила, и та цель, ради которой я говорила, совершенно не предполагали обсуждения деталей возникновения конфликта. Эта была просто аудитория женщин, которые должны сказать войне «Нет!», чтобы люди, проводящие мониторинг и переговоры, могли в мирных условиях, без жертв с обеих сторон, сесть за стол и вместе найти решение», - сказала супруга премьер-министра.

Что касается взглядов 18-летних парней с той и другой стороны, то, по словам госпожи Акопян, речь шла не о храбрости и предшествующем ей чувству страха, а о том, что не следует подвергать их испытаниям. «Говорят – наши солдаты храбрецы, конечно храбрецы, но перед каждым актом храбрости возникает чувство страха. Если 18-летний мальчик стоит лицом к лицу со смертью, то в его взгляде не может не быть страха, это же известно. Вопрос в том, что будет в следующую секунду – геройство или дезертирство? Но повторю: мое выступление было не об этом, а о том, чтобы мы не испытывали наших ребят – ни на дезертирство, ни на героизм», - сказала она.

Анна Акопян выступила в Третьяковской галерее, где говорила о карабахском конфликте и предложила присутствующим присоединиться к ее акции «Женщины – во имя мира».