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Эдуард Шармазанов принял посла России в Армении


Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов 7 августа принял посла России в Армении Сергея Копыркина.В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-российских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА,   Эдуард Шармазанов подчеркнул необходимость развития союзнических отношений двух стран в экономическом, политическом, гуманитарном, военном и культурном сферах.  В этом контексте  была отвечена важность межпарламентских отношений.

Стороны отметили также необходимость углубленияотношений как в двусторонних, так и в рамках ОДКБ и ОДКБ.

Обсуждались также региональные конфликты, в частности, подчеркнута важность исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

 

 

 




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