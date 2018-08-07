Эдуард Шармазанов принял посла России в Армении

Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов 7 августа принял посла России в Армении Сергея Копыркина.В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-российских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, Эдуард Шармазанов подчеркнул необходимость развития союзнических отношений двух стран в экономическом, политическом, гуманитарном, военном и культурном сферах. В этом контексте была отвечена важность межпарламентских отношений.

Стороны отметили также необходимость углубленияотношений как в двусторонних, так и в рамках ОДКБ и ОДКБ.

Обсуждались также региональные конфликты, в частности, подчеркнута важность исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.