Представители войск ПВО ВС РА участвуют в международных Армейских играх-2018

Представители войск ПВО ВС РА в рамках международных Армейских игр-2018 5-8 августаучаствуют в проходящих в Китае соревнованиях ПРО «Чистое небо» и подразделений мотопехоты. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.

А в России в соревнованиях ВВС «Авиадартс» наши военные авиаторы будут участвовать в статусе наблюдателей.

Международные Армейские игры-2018 стартовали 28 июля.