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Представители войск ПВО ВС РА участвуют в международных Армейских играх-2018


Представители войск ПВО ВС РА в  рамках  международных Армейских игр-2018 5-8 августаучаствуют в проходящих в  Китае   соревнованиях ПРО «Чистое  небо» и подразделений  мотопехоты.  Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны  РА.

А в России в соревнованиях ВВС  «Авиадартс» наши военные  авиаторы  будут участвовать в статусе  наблюдателей.

Международные  Армейские игры-2018 стартовали 28 июля.




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