У нас будут беспрецедентные выборы — Валерий Осипян

В преддверии выборов в Совет старейшин Еревана идет коррекция рекламных щитов. Об этом в беседе с журналистами в Гюмри сказал начальник полиции РА Валерий Осипян. «Неточности должны быть устранены или сведены минимуму», - как передает Арменпресс, сказал Осипян.

Осипян считает, что полиция напрямую воздействует на результаты выборов – не в том смысле, что занимается махинациями, а том, что не участвуя в работе по коррекции рекламных щитов, не осуществляя достойной службы на избирательных участках — вот этим полиция влияет на результаты выборов. «Уверяю вас, у нас будут беспрецедентные выборы», — сказал Валерий Осипян.