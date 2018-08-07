Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

У нас будут беспрецедентные выборы — Валерий Осипян


В преддверии выборов  в  Совет старейшин Еревана идет коррекция  рекламных щитов. Об этом в беседе  с журналистами в  Гюмри сказал начальник  полиции РА  Валерий  Осипян. «Неточности должны  быть устранены  или сведены  минимуму», - как передает Арменпресс, сказал Осипян. 

Осипян считает, что полиция  напрямую воздействует на результаты выборов – не в том смысле, что  занимается махинациями, а  том, что не участвуя в работе по  коррекции рекламных щитов,  не осуществляя достойной службы на избирательных участках  — вот этим полиция влияет на  результаты  выборов. «Уверяю вас, у нас будут беспрецедентные выборы», — сказал Валерий  Осипян.

 

 




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