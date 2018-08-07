Видео: культовые киномашины за последние 50 лет
Издание Jalopnik опубликовало в своем YouTube-канале ролик с самыми знаменитыми машинами из кинофильмов и сериалов, передает Арменпресс.
Подборка с иллюстрациями Скотта Паркера охватывает 50 лет — от Chrysler Imperial Crown из фильма «Зеленый шершень» 1966 года до спидстера из «Звездные войны: Пробуждение Силы» (2016).
В список культовых автомобилей также вошел Ford Mustang GT390 из триллера «Буллитт», в котором главную роль сыграл Стив Маккуин, Pontiac Trans Am из «Смоки и Бандит» и «Рыцарь дорог», а также Toyota Supra из «Форсажа» и Dodge M4S Turbo Interceptor из «Духа мщения».
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