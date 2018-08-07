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МИД РФ разочарован восстановлением США санкций в отношении Ирана


Восстановление американских санкций в отношении Тегерана направлено на срыв ядерной сделки и вызывает глубокое разочарование в Москве. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Введение первого пакета американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая".

"Это яркий пример продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права", - подчеркнули в МИД.



 

 

 




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