Айк Марутян может провести реальные изменения в Ереване — вице-премьер Тигран Авинян

Член правления партии «Гражданский договор» Тигран Авинян уверен, что на посту мэра Айк Марутян может достичь серьезных успехов.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в прямом эфире «Свободы».

«Я лично проголосовал за АйкаМарутяна. Он станет открытием для общественности в своей новой роли », - сказал вице-премьер.

По словам Авиняна, АйкМарутян не только актер, но и продюсер, и может использовать свои профессиональные и организационные навыки в должности мэра Еревана.

«Мы видели актера Айка Марутяна, но общественность еще не видела кандидата в мэры Айка Марутяна— и здесь очень силен. Он может внести реальные изменения в Ереван», - сказал Авинян.

29 июля на заседании правления партии «Гражданский договор» было принято решение о выдвижении кандидатуры Айка Марутяна на пост мэра столицы.