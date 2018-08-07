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Айк Марутян может провести реальные изменения в Ереване — вице-премьер Тигран Авинян


Член правления  партии «Гражданский договор» Тигран Авинян уверен, что на посту  мэра Айк Марутян может достичь серьезных успехов.

Как  передает Арменпресс, об этом он сказал в прямом эфире  «Свободы». 

«Я лично проголосовал за АйкаМарутяна. Он станет открытием для общественности в своей новой роли », - сказал вице-премьер.

По словам Авиняна, АйкМарутян не только актер, но и продюсер, и может использовать свои профессиональные и организационные навыки в должности мэра Еревана.

«Мы видели актера Айка Марутяна, но общественность еще не видела кандидата в мэры Айка Марутяна— и здесь очень силен. Он может внести реальные изменения в Ереван», - сказал Авинян.

29 июля на заседании правления партии «Гражданский договор» было принято  решение о выдвижении кандидатуры Айка Марутяна на пост мэра столицы.

 

 

 

 

 

 




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