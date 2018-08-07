Guardian: раритетную копию альбома Принса продали за рекордную сумму

Редкая копия полноформатного альбома The Black Album американского музыканта Принса (1958-2016) продана за рекордную сумму $27,5 тыс. Как сообщила газета The Guardian, это стало рекордом одного из крупнейших в мире музыкальных порталов Discogs, передает Арменпресс.

Проданная копия датирована 1987 годом, хотя официальный релиз The Black Album состоялся лишь семь лет спустя, в 1994 году. Принс объяснял это тем, что в конце 80-х годов к нему пришло прозрение, и он отменил запланированный выпуск пластинки, а уже отпечатанные копии приказал уничтожить.

"Я внезапно осознал, что мы можем умереть в любой момент, а судить нас будут по тому последнему, что мы оставили после себя. Я не хотел, чтобы эта злая, едкая вещь [альбом The Black Album] стала тем самым последним", - признавался музыкант в интервью американскому музыкальному журналу Rolling Stone.

Особую ценность проданная на Discogs пластинка представляет и потому, что входила в 500-тысячный тираж, который Принс распорядился уничтожить. В мире таких копий всего несколько, и одну сохранил бывший работник фабрики виниловых пластинок в Торонто, анонимно продавший экземпляр на сайте через посредника.