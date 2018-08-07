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Победный старт армянских шахматистов на международном турнире в Риге


Гроссмейстеры Роберт Ованисян, СамвелТер-Саакян и Манук Петросян победно стартовали на международном турнире  в  Риге.

Как передает Арменпресс, в столице  Латвии стартовал розыгрыш Кубка Технического университета Риги.  В  этом году в турнире  участвуют 260 шахматистов из 30 стран, в  том числе 24 гроссмейстера. Армению представляют члены национальной  сборной  страны, гроссмейстеры   Роберт Ованисян, СамвелТер-Саакян и Манук Петросян. В прошедшем вчера  первом туре все трое  одержали победу. Сегодня состоятся партии 2-го и 3-го туров.




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