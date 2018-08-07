Победный старт армянских шахматистов на международном турнире в Риге

Гроссмейстеры Роберт Ованисян, СамвелТер-Саакян и Манук Петросян победно стартовали на международном турнире в Риге.

Как передает Арменпресс, в столице Латвии стартовал розыгрыш Кубка Технического университета Риги. В этом году в турнире участвуют 260 шахматистов из 30 стран, в том числе 24 гроссмейстера. Армению представляют члены национальной сборной страны, гроссмейстеры Роберт Ованисян, СамвелТер-Саакян и Манук Петросян. В прошедшем вчера первом туре все трое одержали победу. Сегодня состоятся партии 2-го и 3-го туров.