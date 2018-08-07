Президент Сербии объяснил, почему стремится решить косовский вопрос

Президент Сербии Александр Вучич во вторник в обращении к общественности назвал четыре ключевые причины, почему он пытается решить косовский вопрос и почему это необходимо сделать как можно скорее, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны определиться, нужна ли нам эта попытка (решения – ред.), или нам лучше действовать по-старому, и сможет ли Сербия в будущем получить что-то больше, чем есть сейчас", — заявил Вучич.

Президент подчеркнул, что его позиция состоит в том, "что решение необходимо и необходимо как можно скорее".

По словам Вучича, во-первых, необходимо установить долговечный мир между сербами и албанцами; во-вторых, стабильность позволит Сербии заниматься экономическим развитием без отягчающих обстоятельств; в-третьих, это позволит значительно повысить приток в страну инвестиций; в-четвертых, решение ситуации вокруг Косово приведет к улучшению ситуации с демографией.

Сербский лидер также повторил тезис о том, что легкого или безболезненного решения косовского вопроса не существует.