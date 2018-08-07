Токийский медицинский университет извинился за махинации с баллами абитуриентов

Руководство Токийского медицинского университета во вторник принесло извинения за махинации с оценками за вступительные экзамены своих абитуриентов - занижение баллов девушкам и завышение баллов некоторым абитуриентам за денежные вознаграждения. Извинения от руководства медицинского вуза прозвучали на фоне оглашения результатов проверки деятельности университета, проведенной группой независимых адвокатов.

"От всего сердца прошу прощения за то, что мы допустили такую несправедливость и что предали доверие нашего общества", - заявил на специальной пресс-конференции управляющий директор Токийского медицинского университета Тэцуо Юкиока, низко поклонившись. По его словам, университет проведет полномасштабную внутреннюю проверку, направленную на то, чтобы дискриминационные практики больше никогда не повторялись, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее группа независимых адвокатов опубликовала специальный доклад, основанный на анализе документации, в котором отмечалось, что занижение баллов абитуриенткам началось по крайней мере в 2006 году. "Это не что иное, как дискриминация в отношении женщин", - подчеркнул в ходе пресс-конференции один из авторов доклада. Группа адвокатов также утверждает, что бывший председатель медицинского университета 77-летний Масахико Усуи и бывший ректор 69-летний Мамору Судзуки получали денежные вознаграждения от родителей некоторых абитуриентов за помощь в поступлении. Оба ушли в отставку со своих должностей в прошлом месяце, в их отношении в настоящее время ведется уголовное расследование.

На прошлой неделе крупнейшая газета Японии Yomiuri сообщила, что Токийский медицинский университет на протяжении многих лет занижал девушкам баллы на вступительных экзаменах, чтобы принять больше студентов мужского пола. По данным издания, в некоторые годы поступавшим на него девушкам занижали оценки на 10%. В результате в последние годы на этом факультете обучалось не более трети студенток. При этом ситуация усугубилась в этом году, когда весной среди поступивших оказалось 140 представителей мужского пола и всего 30 девушек.

Сообщалось, что такая дискриминационная политика вуза была связана с тем, что женщины часто прерывают карьеру врача из-за того, что выходят замуж и рожают детей. В результате крупная университетская больница, которая находится в районе Синдзюку, может испытывать неожиданную нехватку кадров, и ее будет некем восполнить.





