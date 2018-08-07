Daimler заявила о прекращении работы в Иране в связи с санкциями США

Германская автомобильная группа компаний Daimler объявила, что она прекращает свою деятельность в Иране в связи с возобновлением американских санкций в отношении этой страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление Daimler.

Пресс-служба группы сообщила агентству, что она прекращает реализацию совместного с иранскими компаниями проекта по производству и продаже грузовиков Mercedes. Представительница Daimler добавила, что этот проект носил ограниченные масштабы и что его реализация приостановлена на неопределенный срок впредь до нового уведомления.





