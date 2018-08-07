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Daimler заявила о прекращении работы в Иране в связи с санкциями США


Германская автомобильная группа компаний Daimler объявила, что она прекращает свою деятельность в Иране в связи с возобновлением американских санкций в отношении этой страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление Daimler.

Пресс-служба группы сообщила агентству, что она прекращает реализацию совместного с иранскими компаниями проекта по производству и продаже грузовиков Mercedes. Представительница Daimler добавила, что этот проект носил ограниченные масштабы и что его реализация приостановлена на неопределенный срок впредь до нового уведомления.



 




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