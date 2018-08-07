В Нидерландах появится район с домами, напечатанными на 3D-принтере

Жилые дома, созданные на 3D-принтере, будут представлены уже в 2019 году, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Art Newspaper.

В Нидерландах запускают строительство жилых домов, созданных на 3D-принтере. Мобильные домики из бетона спроектировали в голландском Техническом университете Эйндховена, команда которого год назад построила первый в мире 3D-мост для велосипедистов в Гемерте. На сооружение восьмиметрового моста тогда ушло три месяца, а на жилой комплекс из пяти домов инженеры планируют потратить год. Район представят в 2019 году.

По проекту первый 3D-дом будет одноэтажным и трехкомнатным, площадью 95 квадратных метров; конструкция и интерьер каждого нового дома будут усложняться.