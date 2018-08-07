СМИ: Warner Bros снимет фильм о Супергерл

Студия Warner Bros и компания DC Entertainment начали работу над фильмом о персонаже комиксов Супергерл, которая является двоюродной сестрой Супермена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Deadline.

По данным издания, проект находится на стадии разработки сценария, который напишет Орен Узил ("Парадокс Кловерфилда", "Мачо и ботан 2"). Пока у фильма нет продюсера, отмечает Deadline.

На данный момент неизвестно, появится ли в новом фильме Супермен. В последних экранизациях историй о нем супергероя сыграл Генри Кавилл ("Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"). Супермен также появлялся в сериале "Супергерл", там эту роль исполнил Тайлер Хеклин.

Супергерл (настоящее имя героини - Кара Зор-Эл) впервые появилась в комиксе "Супермен" в августе 1958 года. Персонаж обладает теми же суперспособностями и силами, которые есть у ее двоюродного брата. В 1984 году вышел первый фильм о Супергерл, его снял Жанно Шварц, главную роль сыграла Хелен Слейтер.

В 2015 году на канале CW вышел сериал "Супергерл", где главную роль сыграла Мелисса Бенойст. 14 октября выйдет его четвертый сезон.





