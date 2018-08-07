Королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты к 60-летию медвежонка Паддингтона
Королевский монетный двор Великобритании отметил 60-летие появления героя детской литературы медвежонка Паддингтона выпуском коллекционных серебряных монет достоинством 50 пенсов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
На одной из монет медвежонок в шляпе машет флагом у Букингемского дворца - официальной резиденции королевы Великобритании Елизаветы II, на другой он на Паддингтонском вокзале. Монета улучшенного дизайна с цветным Паддингтоном предлагается за £60 ($77,7). Дешевую версию можно приобрести за £10 ($12,9).
По признанию дизайнера монет Дейва Наптона, при их создании "он испытал настоящую ностальгию". "Мне нравилось читать книги о Паддингтоне, когда я был моложе, - сказал он. - Паддингтон был частью моего детства, но теперь его открывает совершенно новое поколение".
Книга Майкла Бонда (1926-2017) "Медвежонок по имени Паддингтон" была впервые опубликована в октябре 1958 года.