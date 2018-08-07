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СМИ: фильм с Джонни Деппом сняли с проката в США за месяц до премьеры


Фильм "Город лжи" с Джонни Деппом в главной роли сняли с проката в США за месяц до премьеры (картина должна была выйти 7 сентября). Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал The Wrap. 

Пока компания Global Road Entertainment не анонсировала новую дату выхода фильма. По данным The Wrap, перенос премьеры связан с иском к Деппу, который подал менеджер по локациям "Города лжи" Грегг Брукс. Актер якобы напал на него в апреле 2017 года. 

Фильм "Город лжи" рассказывает про детектива Рассела Пула, который расследует убийства рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G. Режиссер картины - Брэд Фурман.




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