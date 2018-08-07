Вирус WannaCry временно приостановил работу заводов по производству iPhone на Тайване

Разновидность вируса WannaCry поразила несколько заводов компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), производящей детали для смартфонов iPhone американской компании Apple. В результате работа предприятий на Тайване была приостановлена на три дня, как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, заражение произошло 3 августа при установке программного обеспечения нового производственного инструмента. В результате работа заводов компании в городах Тайнань, Синьчжу и Тайчжун была приостановлена и возобновилась в понедельник.

Компания рассчитывает, что сбой в работе на скажется на ее производительности и заказ для Apple будет выполнен вовремя, отмечает Bloomberg.

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая 2017 года. Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry.