С помощью фонда «Мой шаг» и спонсора удалось обеспечить 18 бенефициариев фонда «Луйс» возможностью обучения за рубежом

18 армянских студентов, благодаря финансовой поддержке спонсоров и фонда «Мой шаг», получили возможность продолжить образование в зарубежных вузах. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявила супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

По ее словам, в фонд «Мой шаг» обратились 11 бенефициариев фонда «Луйс», а остальных студентов нашел сам «Мой шаг». «Вопрос еще 5 студентов обсуждается, процесс не прекращается, к нам продолжают обращаться. Мы это сделали в экстремальных условиях», - отметила Акопян.

18 соискателей стипендии, ранее представивших заявки в фонд "Луйс" (ныне не действующий — ред.) на обучение в 2018-2019 годах, все же получат средства на учебу в зарубежных вузах. С этой целью армянские меценаты пожертвовали 517 тысяч долларов. Средства предоставили фонд "Виталий Григорянц" — 222 тысяч долларов, AGBU — 200 тысяч долларов, фонд канадского бизнесмена Вана Лапояна — 70 тысяч долларов и еще один анонимный благотворитель.

Напомни, фонд "Луйс" (Свет) был учрежден в апреле 2008 года под патронажем третьего президента Армении Сержа Саргсяна, являющегося председателем Совета попечителей фонда. За эти годы на средства Фонда образование в десяти ведущих мировых вузах получили около 570-и стипендиатов. После "бархатной революции" и смены власти исполнительный директор и основатель образовательной программы фонда Жаклин Карааслан заявила о прекращении его деятельности. В СМИ муссировалась информация, что через фонд отмывались деньги, однако пока его не проверяли.

"Фонд "Мой шаг" начал обсуждение с Всеармянским благотворительным союзом (AGBU), а также многими другими заинтересованными сторонами, чтобы понять, как можно основательно решить этот вопрос",— подчеркнула Акопян.

По ее убеждению, деятельность фонда "Луис" была действительно важной. Акопян сообщила, что хотела бы провести форум с участием всех студентов, получивших образование по программе фонда. На ее взгляд, их опыт мог бы помочь в разрешении многих существующих в стране проблем.