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Состоялся телефонный разговор между Николом Пашиняном и Нурсултаном Назарбаевым


Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 7 августа, провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних и многосторонних отношений, в том числе, касающиеся деятельности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).


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