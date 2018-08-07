Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

Двое гражданских лиц подорвались в Азербайджане на мине


Двое гражданских лиц подорвались на мине недалеко от границы с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Инцидент произошел на границе Азербайджана и Армении, рядом с селом Алибейли Товузского района.

Местные жители, 24-летний Мехтиев Эльшад Видади оглу и 14-летний Гусейнов Эльгюн Фарид оглу, подорвались на мине и получили тяжкие телесные повреждения. Они доставлены в Товузскую центральную районную больницу.

Отмечается, что на указанном отрезке установлены соответствующие знаки, и населению сделано предупреждение не проходить по этой территории.

По факту начато расследование


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации