Двое гражданских лиц подорвались в Азербайджане на мине

Двое гражданских лиц подорвались на мине недалеко от границы с Арменией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Инцидент произошел на границе Азербайджана и Армении, рядом с селом Алибейли Товузского района.

Местные жители, 24-летний Мехтиев Эльшад Видади оглу и 14-летний Гусейнов Эльгюн Фарид оглу, подорвались на мине и получили тяжкие телесные повреждения. Они доставлены в Товузскую центральную районную больницу.

Отмечается, что на указанном отрезке установлены соответствующие знаки, и населению сделано предупреждение не проходить по этой территории.

По факту начато расследование