«Национальный центр исследований общественной политики» видит коррупционные риски в сфере закупок МО и полиции Армении

Осуществляемая Министерством обороны Армении политика в сфере закупок содержит коррупционные риски. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил председатель ОО «Национальный центр исследований общественной политики» Артак Манукян. Представляя результаты исследования за несколько последних лет, Манукян отметил, что пик закупок приходится на начало и конец года. В первом случае это связано с заключением договоров по поставкам, в том числе электричества, газа и воды. Во втором случае это обусловлено желанием потратить сэкономленных средств, чтобы не возвращать в бюджет. Для закупки продуктов питания Артак Манукян предложил организовать сельские кооперативы. Это мотивирует сельчан и исключит коррупционные риски.

В целом, уверяет Манукян, в сфере закупок налицо картина, наводящая на мысль о коррупционных рисках. Из более чем 350 поставщиков из года в год выделяются несколько крупнейших (по финансовым объемам договоров). Помимо естественных монополистов (вода, газ, электроэнергия) есть еще десяток компаний, работе с которыми в последние годы отдает предпочтение оборонное ведомство. На их долю приходится примерно 40% от общей суммы договоров. По частоте выигранных тендеров лидируют другие компании с куда меньшим финансированием.