В Армении ожидается постепенное понижение температуры воздуха.



Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

9-го августа температура понизится на 2-3 градуса, а 11-го августа – еще на 3-5 градусов.

В Ереване во вторник в дневные часы воздух прогреется до 33-35 градусов тепла, а к субботе столбик термометра постепенно опустится до 29-31 градуса.

При этом, 7-8 августа по ночам и в вечерние часы в северных районах, 9-10 августа в большинстве регионов страны и в Ереване, а 11-го августа в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе прогнозируются дожди и грозы, в отдельных местностях возможен град.





Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.