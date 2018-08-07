СМИ: Япония в 2020 году может сдвинуть время на два часа вперед ради Олимпиады в Токио

Правительство Японии рассматривает возможность перехода на летнее время в период проведения Олимпийских Игр в Токио в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Киодо.

Подчеркивается, что рассматривается возможность перевода часов на два часа вперед на время Игр. Отмечается, что таким образом власти страны рассчитывают хоть немного решить проблему изнуряющей летней жары в Токио, которая может стать причиной серьезных проблем для спортсменов, выступающих на свежем воздухе.

В то же время единства мнения по этому вопросу нет - некоторые члены правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и правительства страны высказали опасение, что переход на летнее время может внести путаницу в экономическую и социальную жизнь местного населения. Япония отказалась от перехода на летнее время более 60 лет назад.



